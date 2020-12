Nach Darstellung des Analysten Cosmin Filker von GBC hat die The NAGA Group AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) das starke Umsatz- und Ergebniswachstum der Vorquartale fortgesetzt und die Prognosen für das Gesamtjahr 2020 bestätigt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich der Umsatz auf 11,67 Mio. Euro (9M 2019: 1,67 Mio. Euro) nahezu versiebenfacht. Das EBITDA sei auf 3,87 Mio. Euro (9M 2019: -4,58 Mio. Euro) gestiegen. Für erwähnenswert halte der Analyst, dass trotz der erhöhten Vertriebsaktivitäten eine EBITDA-Marge von 33,1 Prozent erreicht worden sei. Zwar habe die Volatilität und damit das Transaktionsvolumen im Zuge der Covid-19-Pandemie zum Erfolg beigetragen, der deutliche Anstieg der Neukundenanzahl auf 46.000 sei aber auch auf die forcierten und fokussierten Aktivitäten der Gesellschaft zurückzuführen.

Nach Darstellung des Analysten habe das NAGA-Management kürzlich die im Juli 2020 publizierten Prognosen bestätigt. Demnach werde auf Gesamtjahresbasis ein Umsatz zwischen 22 und 24 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 5,5 und 6,0 Mio. Euro erwartet. Folglich passe der Analyst seine bisherigen Prognosen für 2020 nach oben an. Im Rahmen seines DCF-Bewertungsmodells ermittelt er demnach ein neues Kursziel von 4,30 Euro (zuvor: 3,75 Euro) je Aktie und erneuert das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.12.2020, 12:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.12.2020 um 08:07 Uhr fertiggestellt und am 07.12.2020 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/21913.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.