Seitwärts: Die deutschen Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Woche ohne klaren Trend präsentiert. Während einige Konjunkturdaten, Impfstoffhoffnungen in der Pandemie sowie Spekulationen über ein weiteres staatliches Corona-Hilfspaket in den USA für Unterstützung sorgten, drückten die hohen Corona-Infektionszahlen, die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen der Gegenmaßnahmen, schwächere Wirtschaftsdaten, die es ebenfalls gab, und der gegenüber ...

