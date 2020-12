Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Dynamik der Erholung am US-Arbeitsmarkt hat im November weiter abgenommen, so die Analysten von Postbank Research.Lediglich 245.000 zusätzliche Stellen seien entstanden, prognostiziert worden sei ein Zuwachs um 440.000 Jobs; für den Oktober sei noch ein Stellenplus von 610.000 gemeldet worden. Die Arbeitslosenquote sei im November auf 6,7 von 6,9 Prozent gesunken, was allerdings hauptsächlich darin begründet liege, dass die Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - ebenfalls um 0,2 Prozentpunkte auf 61,5 Prozent gesunken sei. Immerhin seien die Stundenlöhne gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent bzw. gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,4 Prozent angestiegen, was aber möglicherweise darauf hindeute, dass die Rückkehr an den Arbeitsmarkt im Niedriglohnsektor schwierig sei. ...

