DJ Erste Indo-German Startup Week

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Deutsche Startups hält bis Freitag die erste Indo-German Startup Week ab. Mit Unterstützung durch SAP India veranstalte das German Indian Startup Exchange Program (Ginsep) damit das größte Online-Event seit Beginn des Projektes im Jahr 2017. Das vom Bundeswirtschaftsministerium finanzierte Start-up-Förderprogramm wird laut den Angaben seit 2017 von dem Verband durchgeführt. Ziel sei es, den deutsch-indischen Austausch im Bereich Start-ups zu stärken und den Marktzugang von Start-ups in das jeweils andere Land zu vereinfachen.

Aufgrund der aktuellen Pandemielage finde die Indo-German Startup Week ab Montag ausschließlich digital statt. Die ersten beiden Veranstaltungstage mit Workshops und Pitch Trainings sollen dabei exklusiv zuvor ausgewählten 42 Start-ups vorbehalten sein. Ab Mittwoch sei die Veranstaltung für das breite Publikum zugänglich. Zu einem Pitch Marathon am Donnerstag treten laut den Angaben 42 Start-ups aus Deutschland und Indien in den Kategorien Advanced Analytics, Intelligent IoT, Digital Health sowie Mobility an.

Eine Jury aus Experten beider Start-up-Szenen entscheide über die Sieger, die am darauffolgenden Tag verkündet werden sollen. Beim Flagship Day am Freitag folgen dann eine Keynoterede des Start-up-Beauftragtem des Wirtschaftsministeriums, Thomas Jarzombek, sowie Panels mit Spitzenvertretern aus beiden Ländern. "Trotz der aktuellen Lage und den damit einhergehenden Beschränkungen haben wir es geschafft, weiter erfolgreich an der Vernetzung beider Start-up-Ökosysteme zu arbeiten", erklärte die Geschäftsführerin des Verbandes, Franziska Teubert.

December 07, 2020 05:41 ET (10:41 GMT)

