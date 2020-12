Märkte um 12: Stockende Brexit-Verhandlungen belasten den DAX - Deutsche-Bank-Aktie unter Verkaufsdruck

Der DAX gibt am Montagmittag zeitweise um 0,4 Prozent nach und notiert damit knapp über der 13.200er Marke. Neben dem starken Euro drücken die stockenden Brexit-Verhandlungen auf die Stimmung an der Frankfurter Börse. So gab es am Wochenende bei den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien erneut keine Einigung.

Am Montagabend wollen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson telefonieren. Es wird befürchtet, dass im Anschluss ein Scheitern der Verhandlungen verkündet wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,4% 13.246 MDAX -0,3% 29.417 TecDAX -0,2% 3.112 SDAX +0,0% 13.975 Euro Stoxx 50 -0,6% 3.519

Am Montagmittag gab es im DAX sieben Gewinner und 23 Verlierer. Am stärksten verlor die Deutsche-Bank-Aktie (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008), die zeitweise um rund zwei Prozent nachgab. Die Aktie hat damit ihre Ende September gestartete Aufholbewegung vorerst gestoppt.

Den vollständigen Artikel lesen ...