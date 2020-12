Münster (ots) - Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen hatte rechtzeitig zur Eurojackpot-Ziehung am Freitagabend (4. Dezember) seine Stiefel vor die Tür gestellt. Am Nikolaus-Wochenende wurde er Millionär.Die Gewinnzahlen 1, 27, 37, 40 und 41 sowie die beiden Eurozahlen 7 und 10 hatte kein Tipper in dieser Kombination vorausgesagt. Allerdings konnte ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Unna als Einziger die Gewinnklasse 2 treffen. Seine Gewinnsumme beläuft sich auf 1.791.956,40 Euro. Millionär wurde er mit einem voll ausgefüllten Eurojackpot-Spielschein (9 Spielreihen) für 18,75 Euro, der in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben wurde.Sechs weitere Spieler haben in der dritten Gewinnklasse abgeräumt. Hier gehen jeweils 105.409,20 Euro nach Sachsen-Anhalt, Norwegen (2x), Slowenien, Dänemark und in die Tschechische Republik.Der Jackpot steigt zur nächsten Ziehung am dritten Advents-Wochenende (11. Dezember) an. Rund 20 Millionen Euro stehen dann in der Gewinnklasse 1. Tipps können in allen Annahmestellen und unter www.westlotto.de (http://www.westlotto.de) abgegeben werden.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/4784087