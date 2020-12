DJ Merkel und EU-Spitzen konferieren mit Afrikanischer Union

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Mittwoch mit EU-Spitzenvertretern eine Videokonferenz mit Vertretern der Afrikanischen Union (AU) abhalten. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an. An der für 15 Uhr geplanten Konferenz sollen seinen Angaben zufolge EU-Ratspräsident Charles Michel, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teilnehmen.

Seibert erklärte, eigentlich sollte es diese Woche einen EU-AU-Gipfel geben, der aber pandemiebedingt nicht stattfinden könne. Die Videoschalte sei nun "eine Art Zwischentreffen im reduzierten Format".

December 07, 2020 06:06 ET (11:06 GMT)

