Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices in China sind im November von hohem Niveau ausgehend nochmals gestiegen und signalisieren eine Fortsetzung des Aufschwungs, so die Analysten der DekaBank.Vor diesem Hintergrund dürften für die Regierung die Sorgen um den Arbeitsmarkt etwas in den Hintergrund treten und Fragen der Stabilität des Finanzsystems wieder wichtiger werden. Einen Hinweis auf bestehende Probleme habe eine Reihe von Zahlungsausfällen staatlicher Unternehmen geliefert, die am chinesischen Anleihemarkt für Unruhe gesorgt hätten. Angesichts der gestiegenen Bedeutung des Anleihemarktes für die Unternehmensfinanzierung dürften Anleiheausfälle und Restrukturierungen in Zukunft auch bei staatsnahen Emittenten, die mehr als die Hälfte aller ausstehenden Unternehmensanleihen begeben hätten, immer wieder vorkommen. Eine fundierte Bonitätsanalyse gewinne daher an Bedeutung, was für die Entwicklung des chinesischen Kapitalmarkts positiv sei. (Ausgabe Dezember 2020) (07.12.2020/alc/a/a) ...

