Zürich (www.fondscheck.de) - Die Entwicklung von Impfstoffen zum Schutz vor Covid-19 ist das aktuell wohl aufsehenerregendste Beispiel für menschliche Innovationskraft, so die Experten von Swisscanto Invest.Und doch sei es nur ein Exempel in einer schier endlosen Reihe. "Wir sehen nicht nur im Gesundheitsbereich zahlreiche spannende Entwicklungen, sondern auch im Onlinesegment aufgrund der 5G-Technologie unglaubliche Fortschritte und entsprechende Möglichkeiten. Oder nehmen wir die Mobilität mit alternativen Antriebsarten zu den Benzinmotoren - ebenfalls ein sehr interessanter Faktor dieses Jahrzehnts. Unser Ziel ist es, Unternehmen zu identifizieren, die mit ihrer Entwicklungs- oder Forschungstätigkeit zukunftsträchtige Lösungen ermöglichen. Und an deren Erfolgen sollen die Investoren partizipieren", sage Rocco Rafael, Manager des Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders (ISIN LU0102842878/ WKN 930913). ...

