Unterföhring (ots) -- Timo Glock wird an der Seite von Sascha Roos als Co-Kommentator die Rennen und Qualifyings begleiten- Der ehemalige Formel 1 Fahrer wird sich mit Ralf Schumacher abwechseln- Ab der Saison 2021 zeigt Sky das komplette Formel-1-Wochenende live und exklusiv in Deutschland, auch in Ultra HD Unterföhring, 6. Dezember 2020 - Wenn die Formel 1 am 18. März 2021 in Melbourne in die neue Saison startet, verstärkt Timo Glock das Expertenteam von Sky Sport F1. Timo Glock wird, abwechselnd mit Ralf Schumacher, die Zuschauer an der Seite von Sascha Roos als Co-Kommentator regelmäßig durch die Sendungen führen und kompetent das Renngeschehen analysieren.Der 38-jährige Glock startete seine Formel-1-Karriere 2004 bei Jordan, war einer der deutschen Piloten im Feld und bestritt zunächst vier Grand-Prix-Rennen. Nach Abstechern in die amerikanische Champ-Car-Serie (2005) und die GP2-Serie (2006/07), in der er sich 2007 den Meistertitel sicherte, kehrte er 2008 in die Motorsport-Königsklasse zurück. Von 2008 bis 2012 war Glock erneut in der Formel 1 aktiv und erreichte zweimal bei Toyota den zehnten Weltmeisterschaftsrang. Seit 2013 tritt Glock für BMW-Teams in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) an.Timo Glock: "Ich freue mich auf die tolle Herausforderung und spannende Aufgabe bei Sky und ich bin glücklich darüber, dass ich die Expertenrolle weiterhin im TV in der Formel 1 ausüben darf. Ich bin gespannt auf die kommende, sicher sehr aufregende Saison. Ganz besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team bei Sky."Die Formel 1 ab der Saison 2021 exklusiv bei SkyDer angekündigte Wechsel von Mick Schumacher in die Formel 1 sorgt für eine immense Aufbruchsstimmung in der Königsklasse des Motorsports. In Mick Schumacher finden die deutschen Motorsport-Fans ein neues Rennfahrer-Idol, das sinnbildlich für eine neue Renn-Generation steht.Die Formel 1 verspricht damit eine spektakuläre Saison 2021. Mit Sebastian Vettel, Mick Schumacher und wahrscheinlich auch Niko Hülkenberg sind die Deutschen auf den weltweiten Rennstrecken bestens vertreten. Höchste Aufmerksamkeit und viel Nervenkitzel in der Formel 1 ist auf Jahre garantiert.Nur auf Sky erleben die deutschen Motorsport-Fans Mick Schumacher hautnah in der Formel 1. Sky hat sich langfristig die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert. Sky wird ab der Saison 2021 alle 23 Formel 1 Wochenenden live und exklusiv in Deutschland übertragen - vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag. Zudem zeigt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3. Sky Sport F1 zeigt sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings auch in bester Ultra HD Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens.Mit "Sky Sport F1" wird Sky pünktlich zum Saisonbeginn den ersten linearen Formel 1-Sender im deutschen Fernsehen an den Start bringen, der täglich 24 Stunden ausschließlich Motorsport-Content zeigt. Zudem wird Sky vier ausgewählte Rennen pro Saison frei empfangbar für jedermann ausstrahlen und nach jedem Rennen auf Sky Sport News eine 30-minütige Highlight-Show präsentieren.Sky wird mehr digitale und Social Media Inhalte denn je über die verschiedenen Plattformen verbreiten und auf diesen crossmedialen Verbreitungswegen Millionen Formel 1 Fans und damit die nach Fußball zweitgrößte Fangemeinde in Deutschland erreichen.Weitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.