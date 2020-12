DJ Linde und Snam wollen gemeinsam Wasserstoff-Projekte entwickeln

FRANKFURT (Dow Jones)--Der weltgrößte Industriegasekonzern Linde und der Energieinfrastrukturkonzern Snam wollen bei der Entwicklung sauberer Wasserstoffprojekte und der dazugehörigen Infrastruktur in Europa zusammenarbeiten. Die beiden Konzerne haben eine entsprechende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet, wie die Linde plc mitteilte.

Wasserstoff werde eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Ziele des europäischen "Green Deal" spielen, sagte Linde-Chef Steve Angel laut der Mitteilung.

Snam besitzt und betreibt den Angaben zufolge das größte Erdgastransportnetz in Europa mit etwa 42.000 Kilometern Pipeline quer durch den Kontinent. Linde ist weltweit führend in der Produktion, Verarbeitung, Speicherung und dem Vertrieb von Wasserstoff. Linde und Snam wollen gemeinsam Schlüsseltechnologien entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette fördern und Möglichkeiten für gemeinsame Investitionen in kommerzielle Projekte in den Bereichen Produktion, Verteilung, Kompression und Speicherung entwickeln.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2020 07:00 ET (12:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.