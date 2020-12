Daimler wird in den kommenden fünf Jahren 70 Milliarden Euro in Elektrifizierung und Digitalisierung stecken. Der Löwenanteil soll in die Sparte Mercedes-Benz Pkw - und damit in Elektroautos fließen. Anfang Oktober hatte Daimler-Vorstandschef Ola Källenius bei der virtuellen Investorenkonferenz "Strategy Update" bekräftigt, weiter auf eigene E-Plattformen und proprietäre Software setzen zu wollen. Dadurch will der Konzern erfolgskritische Komponenten in den eigenen Händen behalten. Jetzt hat der Daimler-Aufsichtsrat den Investitionsplan für die Transformation in Richtung Elektrifizierung und...

