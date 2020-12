NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 155 auf 165 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des britischen Mobilfunkkonzerns steche wegen ihrer Werthaltigkeit aus der Branche heraus, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Er ist nun optimistischer als bisher, dass im ersten Geschäftsquartal 2022 eine positive Wende in der Umsatzentwicklung bevorsteht, und hob seine Schätzungen an./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

VODAFONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de