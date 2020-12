Schon am Dienstag dieser Woche sollen die Impfungen in Großbritannien mit dem neuartigen Impfstoff gegen das Covid19-Virus von BioNTech und Pfizer beginnen! Das meldet Euronews/AP. So hat als eine der ersten Institutionen in Großbritannien die Universitätsklinik Croydon nahe Londen den Impfstoff erhalten. Als erste würden ältere Heimbewohner sowie über 80jährige geimpft sowie anschließend Pflegepersonal sowie Angestellte aus dem Gesundheitsdienst. Geimpft werden als erste damit Personen aus Hochrisikogruppen! ...

