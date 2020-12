Das Coronavirus hat heuer die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien gedämpft. In Europa ist das Investitionsvolumen in Gewerbeimmobilien wie Büros und Geschäfte heuer voraussichtlich um 25 Prozent eingebrochen, so der Immobilienberater CBRE im aktuellen EMEA Real Estate Market Outlook 2021.Im kommenden Jahr sei - angesichts der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff und weiterhin niedriger Zinsen - bereits ...

