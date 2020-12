Baden-Baden (ots) - Ganz persönliche Weihnachtsgeschenke von den größten Stars der Welt können aktuell auf www.unitedcharity.de (http://www.unitedcharity.de) für den guten Zweck ersteigert werden. Die signierten Sneakers von Robbie Williams oder das getragene Trikot von Fußballgott Cristiano Ronaldo sind nur zwei der absoluten Highlights für unter den Weihnachtsbaum! Denn auch die deutschen Musikstars versteigern Einmaliges: Thomas Anders lädt einen Fan zu Aufnahmen in seinem Tonstudio ein, Tim Bendzko stiftet ein exklusives Privatkonzert und auch Helene Fischer sorgt mit ihrer unterschriebenen Live-DVD für Stadionatmosphäre im Wohnzimmer.Das Beste daran: Die Versteigerungen der insgesamt über 200 Promi-Auktionen machen nicht nur die Beschenkten glücklich, sondern auch hilfsbedürftige Kinder - denn jeder einzelne Euro Erlös geht direkt und ohne Abzüge an ein Kinderhilfsprojekt! Angesichts der Corona-Pandemie ein weiteres Plus: Für das Geschenkeshopping bei United Charity muss man nicht einmal vor die Tür, denn alle Charity-Auktionen finden online statt und es kann bequem vom heimischen Wohnzimmer aus mitgeboten werden.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke für den guten Zweck. Das Internet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 10 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/4784258