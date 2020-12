In der Corona-Pandemie geben mehr Menschen ihr Geld für Wearables aus. Dafür spricht ein deutliches Wachstum um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das dritte Quartal 2020 bringt Wearable-Herstellern einen enormen Zuwachs in den Verkaufszahlen ihrer Geräte. Rund 125 Millionen Geräte wurden in diesem Zeitraum weltweit abgesetzt, wie die Analysten von IDC turnusmäßig ermittelt haben. Das führt IDC maßgeblich auf die Corona-Pandemie zurück. Immerhin drücke die auf die Ausgaben für Reisen, Auswärtsessen und andere Freizeitaktivitäten, sodass ...

