Hamburg (www.anleihencheck.de) - Nach dem Kursfeuerwerk im November haben sich im Dezember viele Aktienregionen bislang nicht spürbar bewegt - was nach einer so starken Kursbewegung allerdings relativ normal ist, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Außerdem wollten viele Investoren erst einmal die Zentralbanksitzungen in den kommenden beiden Wochen abwarten. Bewegung habe es zuletzt vor allem bei britischen Aktien gegeben. Die Hoffnung auf einen baldigen Brexit-Deal gepaart mit der Zulassung eines Impfstoffs für Großbritannien, das stark vom Dienstleistungssektor abhänge, hätten britische Aktien beflügelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...