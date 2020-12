Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Robin Freytag, Bondhändler bei der DZ BANK, stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Volkswagen (ISIN DE0007664005/ WKN 766400) eine bonitätsabhängige Schuldverschreibung (ISIN DE000DD5AT47/ WKN DD5AT4) mit dem Basiswert Volkswagen vor.Elektroautos würden sich immer größerer Beliebtheit erfreuen, allerdings würden viele Fahrzeuge der Mittel- und Oberklasse angehören und seien dementsprechend hochpreisig. Dies solle sich in den nächsten Jahren ändern. Bereits im Sommer habe Tesla angekündigt, in etwa drei Jahren ein Auto für erschwingliche 25.000 US-Dollar anzubieten. Zu einem ähnlichen Zeitpunkt komme womöglich auch der VW ID.2 auf den Markt. Der elektrische Kleinwagen, vergleichbar mit dem Polo, solle frühestens 2023 erhältlich sein und in der Basisversion rund 20.000 Euro kosten. Genauere Zeit- und Preisangaben seien aktuell noch nicht bekannt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...