In Großbritannien laufen die ersten Corona-Impfungen mit dem Impfstoff der beiden Forschungspartner BioNTech und Pfizer in dieser Woche an. Das Land hatte dem Impfstoff mit der Bezeichnung BNT162b2 die Notfallzulassung erteilt. Derweil läuft das reguläre Zulassungsverfahren in der EU weiter. Hierzulande dürften die Impfungen wohl Anfang kommenden Jahres starten.Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) geht nicht davon aus, dass der Impfstoff gegen Corona noch in diesem Jahr in Deutschland verabreicht ...

