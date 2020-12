Die Plug-Power-Aktie hat in der vergangenen Woche leicht korrigiert. Am Montag meldet sich der Brennstoffzellenhersteller mit starken Kursgewinnen zurück. Der Aufwärtstrend dürfte sich weiter fortsetzen. Auf dem Weg zum 52-Wochen-Hoch bei 28,70 Dollar erhält die Aktie Rückenwind von einem Analysten. Für die Plug-Power-Aktionäre ist es ein freundlicher Start in die neue Woche werden: Im vorbörslichen US-Handel notiert die Aktie 1,9 Prozent fester bei 25,32 Dollar. Gelingt es, die 25-Dollar-Marke ...

