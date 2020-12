Was haben Apple und Tesla gemeinsam ? Sie sind Vorreiter in Visionen und Träume in ihrer eigener Branche und das hat ihren Preis. Ist dieser Preis gerechtfertigt oder ist da eine Blase die demnächst Platzen wird. Schauen wir uns Tesla in diesen Beitrag genauer an. Die Geschichte zu Tesla Sollten Sie noch nie was über Tesla gehört haben, das sind die Autos die man als Fußgänger nicht mitkriegt, wenn man über die Straße läuft, da sie vollkommen Elektrisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...