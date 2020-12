Frisches Wachstumskapital für simplesurance: Das 2012 von Robin von Hein (rechts im Bild) und Joachim von Bonin (links im Bild) gegründete Berliner Start-up erhält 15 Mio. Euro als Wandeldarlehen. Angeführt wird die Investition von der Allianz X, die seit 2016 eine strategische Kooperation mit simplesurance hat. Die Partnerschaft umfasst bei der Allianz verschiedene Einheiten. So arbeiten Allianz Partners und das Start-up bereits seit mehreren Jahren zusammen und bieten gemeinsam in einem papierlosen Verfahren Versicherungsschutz für Kunden von Online-Shops an.

