Planbar durch Börsenzyklen - so lautete die Überschrift unserer Analyse vom 02.12. Der Goldkurs hält sich bislang minutiös an die bereits im Vorfeld bekannt gegebenen Wendetermine und bildete pünktlich am 04.12. sein entsprechendes Hoch aus. Das Setup hat sich somit bestätigt, der Goldkurs (XAU/USD) signalisierte noch am selbigen Tage erste Ermüdungserscheinungen. Sollte das temporäre Hoch von 1.848 USD nicht mehr signifikant überschritten werden, ist mit weiteren Abschlägen und einem Rückgang bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...