Am 4. Dezember ist JavaScript 25 Jahre alt geworden - Grund genug, einen genaueren Blick auf die Geschichte der Programmiersprache zu werfen. Heute steckt die JavaScript hinter knapp 95 Prozent aller Websites, die größten - Youtube, Facebook und Twitter - eingerechnet. Die Anfänge der Programmiersprache waren allerdings eher holprig. In die Entwicklung des ersten Prototyps investierte Brendan Eich, der Entwickler der Spezifikation, gerade einmal zehn Tage. Zudem war die Sprache unter "richtigen" Programmierern lange verpönt: In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...