UVD Robots und Blue Ocean Robotics, ein Hersteller autonomer, mit UV-C-Licht ausgestatteter Desinfektionsroboter, meldete heute, dass er von der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien der Europäischen Kommission (EU-Kommission) ausgewählt wurde, um 200 seiner autonomen Desinfektionsroboter an Krankenhäuser der Europäischen Union zu liefern, die den Coronavirus bekämpfen. UVD Robots belegte in der Ausschreibung der EU-Kommission Platz Eins. Bei der durch sie vorgenommenen Überprüfung wurden die technische Leistung und die Ausreifung der Technologie, die Qualität des Entwicklungsansatzes, die Reaktionszeit des technischen Supports und die Wartung sowie der Gesamtwert bewertet. Nun werden UVD Robots in den ersten 10+ EU-Ländern eingesetzt. Weitere werden folgen.

Der UVD Robot ist ein autonomer Desinfektionsroboter, der mit UV-C-Licht ausgestattet ist und Viren und Bakterien auf Oberflächen und in der Luft abtötet. Das Allgemeinkrankenhaus "Dr.Ivo Pedisic" Sisak in Kroatien setzte einen UVD Robot in seinen fünfzehn Operationssälen ein. Die Ergebnisse nach einer Desinfektion zeigten keine verbliebenen Mikroorganismen. Im März wurde der Roboter in die Covid-19-Abteilungen verlegt, in denen bislang nur ein Mitarbeiter im Vergleich zu 37 Mitarbeitern in anderen Abteilungen positiv auf Covid getestet wurde. Im Gruppo Poloclinico Abano in Italien haben sich sechs Ärzte mit COVID-19 angesteckt, bevor ein UVD Robot eingesetzt wurde. Seit seinem Einsatz gab es unter den Ärzten, Krankenpflegern und Patienten keinen COVID-19-Fall mehr. Die Roboter wurden jetzt in mehr als 60 Ländern weltweit eingeführt. (Foto: Business Wire)

In einer Stellungnahme sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula Von Der Leyen: "Die Europäische Kommission kauft mit EU-Mitteln 200 Desinfektionsroboter, die an Krankenhäuser in ganz Europa geliefert werden, um bei der Desinfektion von Patientenzimmern zu helfen. Wir setzen alles daran, Krankenhäuser und Patienten in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Und weitere werden folgen."

"Wir freuen uns außerordentlich, dass unsere UVD Robots von der EU-Kommission ausgewählt wurden, wobei wir glauben, dass dies die größte Bestellung von Servicerobotern dieser Art darstellt", sagte Per Juul Nielsen, CEO von UVD Robots. "Wir hatten den ersten Roboter in dieser Kategorie und haben den globalen Standard für die autonome UVC-Desinfektion gesetzt."

Der UVD Robot desinfiziert und schützt dabei vor Viren und Bakterien auf Oberflächen und in der Luft, wodurch die Übertragung von Krankheiten reduziert wird, indem 99,99 Prozent der Bakterien und Mikroorganismen innerhalb von etwa 10 Minuten in einem Patientenzimmer abgetötet werden.

"Wir helfen dabei, die Ausbreitung von Covid-19 zu bekämpfen, während wir insgesamt die Prävention gegen Krankenhausinfektionen stärken", sagte Claus Risager, CEO von Blue Ocean Robotics, der Muttergesellschaft von UVD Robots. "Mit dieser Bestellung gehen wir sogar weiter und helfen dabei, Gesundheitspersonal, Patienten und Verwandte in Krankenhäusern in einer kritischen Zeit zu schützen."

UVD Robots ist eine Tochtergesellschaft einer der bei der Entwicklung professioneller Serviceroboter weltweit führenden Gruppen, Blue Ocean Robotics, zu der auch Tochtergesellschaften wie GoBe Robots und PTR Robots gehören. Der Hauptsitz von Blue Ocean Robotics befindet sich in Odense in Dänemark, wo die Serviceroboter entwickelt, hergestellt und vertrieben werden.

