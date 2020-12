Toyota gründet in Europa eine neue Geschäftseinheit für seine Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Aktivitäten. Über die Fuel Cell Business Group mit Sitz in Brüssel will Toyota Motor Europe eng mit Industriepartnern, nationalen und regionalen Regierungen und Organisationen zusammenarbeiten. Ziel der Neugründung sei es, die Entwicklung von Wasserstoff-Ökosystemen, unter anderem im Bereich der Mobilität, ...

