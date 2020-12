Berlin (ots) - Der Pflanzenfleischhersteller LikeMeat unterstützt die globale Kampagne Veganuary und ruft mit der Kampagne "So schmeckt Veganuary" dazu auf, den Neujahrsvorsatz eines gesunden Lebensstils umzusetzen und im Januar 2021 eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren.Zusammen mit der in Großbritannien gegründeten, gemeinnützigen Organisation Veganuary möchte LikeMeat Menschen dazu inspirieren und dabei unterstützen, sich 31 Tage lange ohne tierische Produkte zu ernähren. Ziel ist es, nicht nur die Gesundheit der Teilnehmer zu verbessern, sondern vor allem auch die Umwelt zu schützen und zum Tierwohl beizutragen."Dieses Jahr hat mehr als gezeigt, dass es notwendig ist unsere bisherige Lebensweise zu verändern, zum Wohl unserer Natur und der Tiere, aber auch zum Wohle jedes Einzelnen. Ein bewusster Umgang und Konsum mit den vorhandenen Ressourcen unseres Planeten ist daher dringend erforderlich.", erklärt Anja Grunefeld, General Managerin The LIVEKINDLY Collective DACH. "Wir freuen uns mit den Fleischalternativen von LikeMeat und unseren Rezepten Teil des Veganuary zu sein, und Menschen zu einer pflanzenbasierten Ernährung auch über den Januar hinaus zu inspirieren. Mit der stetig wachsenden Bewegung des Veganuary nutzen wir die Chance unsere jahrelange Erfahrung im Segment Fleischalternativen mit anderen zu teilen.", so Grunefeld weiter.Seit 2014 hat Veganuary über eine Million Menschen in 192 Ländern dazu angeregt, im Januar auf alle tierischen Produkte zu verzichten. Im Jahr 2020 verzeichnete die Aktion rund 400.000 Teilnehmer. Die meisten der Teilnehmer stammten dabei aus Großbritannien und den USA. Auf Platz drei folgte Deutschland. In 2021 möchten LikeMeat und Veganuary einen neuen Teilnehmerrekord aufstellen.Denn wenn allein 350.000 Menschen im Januar auf eine vegane Ernährung umsteigen, können nicht nur 41.200 Tonnen CO2 sowie 2,5 Millionen Liter Wasser eingespart werden, sondern auch mehr als eine Million Tiere gerettet werden (1).Prominente wie Joaquin Phoenix und Anne Menden unterstützen VeganuarySeit Jahren unterstützen auch internationale wie nationale Stars das Projekt Veganuary. Darunter die Hollywoodstars Joaquin Phoenix und Alica Silverstone, Musiklegende Paul McCartney, die deutschen Schauspieler Anne Menden, Jana Pallaske und Ralf Moeller, Comedian Kaya Yanar sowie Youtuber und Influencer Rezo.Anmeldung zum VeganuaryWer am Veganuary 2021 teilnehmen möchte, kann sich ab sofort unter www.veganuary.com/de/jetzt-mitmachen/ (http://www.veganuary.com/de/jetzt-mitmachen/) anmelden und im Januar täglich kreative Rezepte sowie inspirierende Speisepläne, spannende Restaurant-Tipps, Social-Media-Gruppen Vorschläge und vieles mehr erhalten.LikeMeat interpretiert die Lieblingsgerichte der Deutschen neuFür den veganen Start ins Jahr 2021 hat LikeMeat einige Lieblingsgerichte der Deutschen wie Spaghetti Bolognese, Bratwurst mit Pommes oder den Fast Food Klassiker Döner mit seinen Fleischalternativen neu interpretiert.Rezeptvorschläge sowie Bild- und Textmaterial von LikeMeat stehen unter folgendem Downloadlink zur Verfügung:https://we.tl/t-5la5etnLtcDie Umsätze der Fleischersatzindustrie in Deutschland wachsen im 1. Quartal 2020 um 37 ProzentDass sich der Trend zu einer gesunden Ernährung ohne tierische Produkte weiter ungebremst fortsetzt zeigt sich auch daran, dass sich der Absatz bestimmter Fleischersatzprodukte laut Statistischem Bundesamt im 1. Quartal 2020 um 37 Prozent von knapp 14,7 Tausend Tonnen auf gut 20 Tausend Tonnen in Deutschland gegenüber dem Vorjahresquartal erhöht hat (2).LikeMeat hat schon 2013 die Notwendigkeit erkannt, das marode Nahrungsmittelsystem mit seinen veganen und glutenfreien Fleischalternativen zu transformieren, um eine nachhaltige Zukunft aufzubauen.Über LikeMeatDie LikeMeat GmbH wurde 2013 von dem Unternehmersohn Timo Recker in Wetschen, Deutschland, gegründet und gilt bis heute als Vorreiter in der Herstellung von Pflanzenfleisch. Von Beginn an hebt sich LikeMeat durch seinen authentischen Biss und Geschmack von den restlichen Mitbewerbern ab. Die veganen Fleischalternativen stellt das Unternehmen dabei auf Basis von Bio-Soja und Erbsen her.LikeMeat's Kernkompetenz liegt im Segment Streifen und Geschnetzeltes mit den Topsellern Like Chicken, Like Gyros, Like Döner und Like Grilled Chicken. Daneben hat LikeMeat klassische Produkte wie Like Schnitzel, Like Nuggets und Like Bratwurst im Sortiment. Neu seit April dieses Jahres sind die Like Mini Frikadellen. Insgesamt umfasst das Angebot 13 Produktvariationen.LikeMeat hat seinen Verwaltungssitz in Düsseldorf und zwei Produktionsstätten im niederländischen Oss. Seit März 2020 gehört LikeMeat zum Unternehmen The LIVEKINDLY Co. und wird geleitet vom Geschäftsführer Tal Nadari. Das Unternehmen beschäftigt 120 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte hauptsächlich im Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Heute sind LikeMeat Produkte in Deutschland, UK, Skandinavien und den Niederlanden erhältlich.Die LikeMeat Produkte sind mit zahlreichen Zertifikaten gekennzeichnet: das FDA-Zertifikat, das "V-Label" der Vegan Society, das Glutenfrei-Zertifikat und die europäische SKAL Bio-Zertifizierung. Für die von inSYTE zertifizierten Sojabohnen aus biologischem Anbau werden keine gentechnisch veränderten Bohnen eingesetzt. Darüber hinaus verwendet LikeMeat keine Sojabohne aus Regenwaldgebieten.LikeMeat achtet aber auch bei der Verpackung auf nachhaltige Lösungen. So stammt der Pappschuber von einem FSC-zertifizierten Hersteller. Dieses Siegel steht für "Forest Stewardship Council" und garantiert, dass Holz- und Papierprodukte aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Alle Verpackungsschalen bestehen aus recycelten Materialien, die der Lieferant mit Hilfe eines speziellen Verfahrens aufbereitet. 