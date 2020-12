In der kommenden Woche ist es soweit. Allgeier will das in der Nagarro-Gruppe gebündelte internationale Softwareentwicklungs- und Digitalisierungsgeschäft am 16. Dezember abspalten. Im Anschluss wird es mit Nagarro und Allgeier zwei börsennotierte Gesellschaften geben. Kurz vor dem geplanten Spin-off der Nagarro-Einheit wurde ein möglicher Zukauf gemeldet.DER AKTIONÄR hat bereits berichtet: Nagarro will ab dem kommenden Jahr wieder dynamisch wachsen und dabei eine bereinigte EBITDA-Marge in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...