Hamburg (ots) - Kann einem vom Puzzeln übel und schwindelig werden? Reporterinnen und Reporter des Wirtschafts- und Verbrauchermagazins "Markt" im NDR Fernsehen sind dem Verdacht nachgegangen: Nach einem Hinweis einer Zuschauerin kaufte die "Markt"-Redaktion stichprobenartig vier verschiedene 1000-Teile-Puzzles in Geschäften und im Internet und gab sie in ein Labor für Innenraumtoxikologie. Mit einer Prüfkammeruntersuchung stellte das Fachlabor fest, ob bedenkliche Stoffe ausdünsten. Das Ergebnis: Aus allen Puzzles der Stichprobe gasen die Schadstoffe VOC (volatile organic compounds) aus. Das Labor fand Werte von 0,3, 0,5 und sogar rund 0,9 Milligramm VOC pro Kubikmeter.Ob sich VOC auch im Innenraum hält, müsste eine weitere Untersuchung ergeben. Das Umweltbundesamt gab auf Nachfrage von "Markt" an, dass VOC-Werte im Innenraum kleiner als 0,3 Milligramm pro Kubikmeter sein sollten - nur dann seien sie hygienisch unbedenklich.Das Bundesinstitut für Risikobewertung sagte auf Nachfrage der NDR "Markt"-Redaktion, dass sogenannte VOCzu Symptomen wie Schwindel oder Kopfschmerzen führen könnten, wenn sie in der Raumluft vorhanden sind. Allerdings sei es oft nicht möglich, die Beschwerden bestimmten chemischen Verbindungen zuzuordnen.Warum setzen die Hersteller VOC überhaupt ein? Die Rückmeldungen auf die Recherchen von "Markt" waren unterschiedlich: Entweder gab es keine Antwort oder nur vage Hinweise auf die Produktion. Die stellvertretende Geschäftsführerin des Instituts für Innenraumtoxikologie, Susanne Michaluk: "Bei Betrachtung der Einzelkomponenten und ihrer Eigenschaften kann man davon ausgehen, dass es (VOC, die Red.) hauptsächlich in Farbbestandteilen, Lacken und Beschichtungen vorkommt, aber auch in Kleberschichten, die auch in der Produktion Anwendung finden."Der Internetanbieter "wish" nahm sein Puzzle auf die NDR Anfrage hin vom Portal, Amazon prüft es intern. Woolworth und Ravensburger halten ihr jeweiliges Produkt für gesundheitlich unbedenklich. Ravensburger ist nach Eigenaussage mit Lieferanten im Gespräch, um VOC noch effektiver zu vermeiden.Wie können sich Verbraucher vor VOC schützen? Der Tipp von einer Allgemeinärztin: "Wir empfehlen auf jeden Fall, die Packung frühzeitig zu öffnen und an der frischen Luft stehen zu lassen, damit die Konzentration möglichst gering wird. Ideal ist es auch, während des Puzzelns die Fenster zu öffnen und für eine gute Durchlüftung zu sorgen."Mehr dazu am Montag, 7. Dezember, in der Sendung "Markt" um 20.15 Uhr im NDR Fernsehen und online unter www.ndr.de/markt (http://www.ndr.de/markt)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4784479