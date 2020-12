DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera schließt Lizenz- und Liefervereinbarung mit Galenica AB zur Vermarktung von Ameluz® in Skandinavien

Leverkusen (pta041/07.12.2020/15:10) - Leverkusen, 7. Dezember 2020 - Die Biofrontera Pharma GmbH, eine 100%ige Tochter der Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113), und die Galenica AB, Malmö, Schweden, haben heute eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung zur Vermarktung von Ameluz® und BF-RhodoLED® in Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island geschlossen.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Galenica AB in Malmö, Schweden, das exklusive Vertriebsrecht für die nordischen Regionen, wobei Biofrontera Ameluz® zu einem Transferpreis von 50% der erwarteten Nettoeinnahmen an Galenica liefern wird. Weiterhin wird Biofrontera für die Zulassung sowie Herstellung und Qualitätskontrolle verantwortlich sein, während Galenica alle Aspekte der Kommerzialisierung sowie der lokalen Registrierung und Erstattung in den nordischen Staaten übernimmt. Bei der Arzneimittelsicherheit (Pharmakovigilanz) werden beide Unternehmen zusammenarbeiten. Nachdem sich Biofrontera und der ehemalige Vertriebspartner für einige dieser Regionen einvernehmlich getrennt hatten, strebt Galenica nun für Mitte des nächsten Jahres die Wiedereinführung der Produkte in Dänemark, Schweden und Norwegen bzw. deren Ersteinführung in Finnland und Island an. Darüberhinaus erhält Galenica für den Vertrieb in den baltischen Ländern ein sogenanntes "Right of First Refusal", also ein Erstverhandlungsrecht.

Ronnie Wallin, CEO von Galenica AB: "Aufgrund der steigenden Häufigkeit und der wachsenden Beachtung sind die sonneninduzierten Hautkrebsformen bereits heute der Grund für einen Großteil aller Besuche bei Dermatologen. Daher freuen wir uns sehr, den Dermatologen in unserer Region dieses hervorragende Medikament zur Behandlung von aktinischer Keratose und Basalzellkarzinom nun anbieten zu können."

Hierzu Prof. Dr. Hermann Lübbert, Vorstandsvorsitzender der Biofrontera AG: "Nachdem wir zuletzt sehr konzentriert unsere eigenen Vertriebsstrukturen auf- und ausgebaut haben und uns dabei natürlich auf ausgesuchte Länder fokussieren mussten, freuen wir uns nun umso mehr, einen neuen starken Partner an unsere Seite zu holen, der Ameluz® auch in den skandinavischen Ländern wieder erfolgreich bewerben und vermarkten wird."

Galenica AB wurde 1999 im Medeon Science Park, Malmö, Schweden, gegründet und ist heute als führendes Pharmaunternehmen in Skandinavien in der Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte tätig. Galenica AB blickt auf eine erfolgreiche Erfolgsgeschichte in der pharmazeutischen Entwicklung zurück, beginnend mit Formulierungskonzepten im Frühstadium bis hin zu marktreifen Produkten. Galenica AB hat zwei Produkte auf dem Markt. Ovixan® ist eine weiterentwickelte verschreibungspflichtige Mometasoncreme zur Behandlung von Psoriasis und Ekzemen und Oviderm® ist ein feuchtigkeitsspendendes Mittel zur Behandlung von trockener Haut. Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung erweitert Galenica ihr Dermatologie-Portfolio in den nordischen Ländern um das Produkt Ameluz®.

Hintergrund: Das verschreibungspflichtige Medikament Ameluz® hat 2011 eine zentralisierte EU-Zulassung durch die Europäische Kommission erhalten, die seitdem regelmäßig erweitert wurde. Zugelassen ist es für die Verwendung in der photodynamischen Therapie (PDT) von leichten bis mittelschweren aktinischen Keratosen, Feldkanzerisierungen sowie oberflächlichen und nodulären Basalzellkarzinomen. Ameluz® kann sowohl bei der konventionellen PDT mit einer speziellen Rotlichtlampe als auch bei der Tageslicht-PDT eingesetzt werden. Ameluz® ist weltweit das einzige Medikament für die PDT, das für die Behandlung der Feldkanzerisierung, also durchgehender Flächen mit aktinischen Keratosen und anderen Sonnenschäden und nicht nur für die Behandlung einzelner Keratosen zugelassen ist.

Über Biofrontera: Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer Kosmetika spezialisiert ist. Das Leverkusener Unternehmen mit weltweit über 150 Mitarbeitern entwickelt und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und dessen Vorstufen. Ameluz® wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in den USA vermarktet. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen in den USA das verschreibungspflichtige Medikament XepiTM zur Behandlung von Impetigo. In Europa vertreibt das Unternehmen zudem die Dermokosmetikserie Belixos®, eine Spezialpflege für geschädigte oder erkrankte Haut. Biofrontera ist das erste deutsche Gründer-geführte pharmazeutische Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat. Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Hermann Lübbert gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard) und an der US-amerikanischen NASDAQ gelistet. www.biofrontera.com

