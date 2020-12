Altersvorsorge neu denken - so wird Ihr Eigenheim zum flexiblen Finanzinstrument

Anzeige / Werbung

Altersvorsorge zu verwandeln

Deutsche Teilkauf

Teilverkauf als Alternative

Die eigene Immobilie gilt als Prämisse für eine gelungene Altersvorsorge, und das nicht erst seit der Niedrigzinsphase, die uns nun beinahe ein Jahrzehnt begleitet. Wer abgesichert sein will, dem wurde und wird der Kauf eines Eigenheims ans Herz gelegt. Doch während Immobilien als Kapitalanlage einen stabilen Cashflow bieten und aufgrund der steuerlichen Vergünstigungen eine sinnvolle Altersvorsorge darstellen, ist der Nutzen eines Eigenheims zur Altersvorsorge eher ein emotionaler denn ein finanzieller. Der Bewohner spart zwar die Miete, aber hat gleichzeitig keine Möglichkeiten, einen Cashflow aus der Vermögensanlage zu erzielen - der Gewinn ist somit nicht monetär, er besteht in größerer Sicherheit, Handlungsmöglichkeit und Freiheit.Doch das Eigenheim kann durch bestimmte Finanzinstrumente flexibilisiert werden, um die Immobilie auch in monetärer Hinsicht in eine finanzielle und nicht nur emotionale. Neben Immobilien-Leibrentenmodellen, die vor allem auf monatliche Auszahlungen setzen, tritt im Moment vor allem der Immobilien-Teilverkauf vermehrt in Erscheinung. Bei diesem Modell können Senioren bis zu 50 Prozent ihrer Immobilie verkaufen und erhalten dafür eine sofortige Auszahlung auf Grundlage eines unabhängigen Gutachtens. Sodann wird das Wohn- und Nutzungsrecht des Bewohners im Grundbuch über das Nießbrauchrecht abgesichert. Damit kann der Verkäufer weiterhin den wirtschaftlichen Nutzen aus der Immobilie ziehen, sie also bewohnen oder vermieten, ganz so, als wäre sie immer noch sein 100-prozentiges Eigentum. Sollte sich der Teilverkäufer irgendwann dazu entscheiden, die Immobilie zu verkaufen, so übernimmt der Anbieter die komplette Abwicklung. Viele Anbieter erheben hierfür ein Nutzungsentgelt von bis zu 6,5 Prozent gemessen am kompletten Immobilienwert. Einziger Anbieter am Markt, der auf eine solche Pauschale verzichtet und die Abwicklung kostenfrei vornimmt, ist das Düsseldorfer UnternehmenDer Teilverkauf kann eine Lösung für Senioren sein, die zum einen gerne ihr Einkommen aufbessern möchten, aber nicht aus ihrem Haus ausziehen wollen, oder auch schlicht und einfach laufende Kosten decken müssen, etwa für die Pflege oder einen barrierefreien Umbau des Eigenheims. Großer Vorteil bei dieser Lösung: Die Wunschauszahlung ist flexibel wählbar ab einer Summe von 100.000 Euro. Dadurch stehen Verkäufer nicht vor dem Problem, das erlöste Vermögen anlegen und verzinsen zu müssen - eine Aufgabe, die im derzeitigen Anlageumfeld alles andere als einfach ist.Mittlerweile hat sich derzur Leibrente und Umkehrhypothek etabliert und bietet vor allem durch das Nießbrauchrecht eine insolvenzfeste Sicherheit für den Verkäufer. Der Markt allerdings ist sehr fragmentiert. Verbraucher sollten sich daher informieren und vergleichen, ein seriöser Anbieter klärt über die Risiken seines Produkts auf.Wichtige Fragen, die Interessenten stellen sollten:- In welchem Rang ist das Nießbrauchrecht besichert?- Wird ein Durchführungsentgelt erhoben und wenn ja, wie hoch ist es?- Wer trägt die anfallenden Dienstleistungskosten im Gesamtverkaufsfall?- Wer trägt die im Gesamtverkaufsfall anfallenden Sanierungskosten?- Welche Einflussmöglichkeiten haben meine Erben im Gesamtverkaufsfall?- Gibt es ein Vor- oder Rückkaufrecht meines Immobilienanteils?