Nachdem der Kurs des Düngemittelkonzerns K+S zuvor über Monate hinweg stetig gesunken ist, präsentiert sich die Aktie nun in blendender Verfassung. Auch im heutigen Handel verteuern sich die Anteilscheine wieder deutlich. Dabei gab es einen sehr kritischen Analystenkommentar von der Bank of America, die weiterhin zum Verkauf rät und den fairen Wert lediglich auf 3,90 Euro beziffert. Das Analysehaus Pareto Securities ist indes wesentlich zuversichtlicher gestimmt. So hat Analyst Knud Hinkel das Kursziel ...

