Wien (www.fondscheck.de) - Man könnte meinen, dass ein Fonds, der in die Vorreiter der Digitalwirtschaft investiert, zumindest zeitweise auch Anteilscheine von Wirecard im Portfolio gehabt hätte, so die Experten von "FONDS professionell".Baki Irmak, Mit-Initiator des Digital Leaders Fund (ISIN DE000A2H7N24/ WKN A2H7N2), habe sich von dem mittlerweile insolventen Skandal-Unternehmen allerdings durchweg ferngehalten. "Als wir Wirecard im September 2018, zum Aufstieg in den DAX, analysiert haben, kam mir schräg vor, was die alles machen", erzähle er im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS). "Das war so eine Art Fummelladen, ein bisschen was von allem." ...

