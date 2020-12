Uhrenpionier A. Lange & Söhne feiert 175. Jubiläum

Zu seinem 175. Jubiläum präsentiert A. Lange & Söhne die Sonderedition 1815 mit dem Zusatz "Homage to F. A. Lange". Gewidmet sind die drei limitierten Editionen aus exklusivem Honiggold dem Gründer Ferdinand Adolph Lange, der vor 175 Jahren mit der Gründung seiner Uhrenmanufaktur den Grundstein für die Feinuhrmacherei in der sächsischen Kleinstadt Glashütte legte. Der Grund zum Feiern ist gleich ein doppelter, denn das 175-jährige Jubiläum ist gleichzeitig der 30. Jahrestag des Neuanfangs.

Limitierte Uhren zum 175. Jubiläum (Bildquelle: Lange Uhren GmbH)

"Homage to F. A. Lange"

Die Jubiläumsedition mit dem Namenszusatz "Homage to F. A. Lange" ist dem Uhrenpionier Ferdinand Adolph Lange gewidmet - sein Geburtsjahr 1815 gibt der Uhrenfamilie ihren Namen. Bei den Sondereditionen sollen sich die uhrmacherischen Elemente mit innovativen handwerklichen Bearbeitungstechniken verbinden und so die Brücke von den Ursprüngen der sächsischen Uhrmacherei bis zur Gegenwart schlagen. Vorgestellt wurden die limitierten Jubiläumsmodelle auf der "Watches & Wonders" in Schanghai bereits diesen September. In China ist die Uhrenmanufaktur mit mehr als zwanzig Verkaufsstellen schon ziemlich gut dabei und auf der Erfolgsspur.

Ferdinand Adolph Lange (Bildquelle: Lange Uhren GmbH)

Die drei Jubiläumsmodelle verfügen über Gehäuse aus Lange-exklusivem Honiggold, haben besondere Zifferblätter und spezielle Werksdekorationen, die dem Firmengründer gewidmet sind. Der Stil der Uhren ist klassisch und zurückhaltend und erinnert an die Taschenuhren von einst, mit denen alles begann. Ferdinand Adolph Lange stand für vornehme Zurückhaltung, gepaart mit dem Verlangen nach Präzision.

