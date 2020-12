Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA42226M1014 HealthSpace Data Systems Ltd 07.12.2020 CA42226M4083 HealthSpace Data Systems Ltd 08.12.2020 Tausch 8:1

CA29876F2052 Eurolife Brands Inc. 07.12.2020 CA72724R1047 Eurolife Brands Inc. 08.12.2020 Tausch 1:1

CA00249N1006 Ayr Strategies Inc. 07.12.2020 CA00249N2095 Ayr Strategies Inc. 08.12.2020 Tausch 1:1

