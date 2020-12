Am Montag geht die Rekordjagd an der Wall Street weiter - jedoch nur kurz. Die Sorgen rund um weitere Corona-Beschränkungen bremsen Dow Jones und S&P in der ersten Handelsstunde aus.Die Tech-Indizes haben am Montag wieder mit Rekorden geglänzt. Der Nasdaq 100 +0,48% stieg zuletzt um 0,5 Prozent auf 12.594 Punkte.Der Leitindex Dow Jones Industrial -0,49% setzte anfangs ebenfalls noch etwas auf seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...