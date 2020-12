Es ist das Bild, wie wir es aus den vergangenen Jahren und auch ganz ohne Corona-Pandemie kennen: In Frankfurt blickt man neidisch den Rücklichtern der vorausfahrenden Kurse an der Wall Street hinterher, deren Schein gerade in diesen Tagen wieder um Einiges schwächer wird. Während in New York neue Rekorde beinahe an der Tagesordnung sind, bremst der starke Euro die Börsen in Europa aus. Gerade der exportorientierte Deutsche Aktienindex kommt nicht mehr vom Fleck. Genau vier Wochen ist es her, als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...