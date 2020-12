Wallisellen (ots) - Der Allradantrieb ist im Automobilbau eine seit Jahrzehnten bewährte Technologie. Indem die Kraft des Motors auf alle vier Räder verteilt wird, erhöhen sich insbesondere unter schwierigen Bedingungen die Traktion und die Fahrsicherheit - allerdings auf Kosten eines höheren Treibstoffverbrauchs. Darüber hinaus überwacht der intelligente Allradantrieb, der bei Ford schon vor einigen Jahren eingeführt wurde, kontinuierliche die Fahrbedingungen. Je nach Situation werden bis zu 100 Prozent der Antriebskraft an die Vorder- oder an die Hinterräder geliefert. Das Ergebnis ist ein stets bestmöglicher Grip sowie optimale Spurtreue und ein herausragendes Handling.



Jetzt ist Ford noch einen Schritt weiter gegangen und hat die intelligente AWD-Abschalt-Technologie für Kuga-Modelle einschliesslich des neuen Ford Kuga Voll-Hybrid eingeführt. Das System verwendet künstliche Intelligenz, um...



Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.



Pressekontakt:



Dominic Rossier

Manager Communications & Public Affairs

043 233 22 80, drossier@ford.com



Original-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100861304

FORD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de