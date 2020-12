DJ EU erlaubt Verkauf von BASF-Pigmentgeschäft an DIC unter Auflagen

Von Mauro Orru

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat den Verkauf des Pigmentgeschäfts von BASF an den japanischen Feinchemikalienhändler DIC unter Auflagen genehmigt. Die DIC Corp habe sich bereit erklärt, ihre Pigmentproduktionsanlage in South Carolina zu veräußern, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen, teilte die Kommission mit. Die Wettbewerbshüter hatten befürchtet, dass die Übernahme von BASF Colors & Effects GmbH durch DIC den Wettbewerb um die Lieferung einiger Pigmente verringern würde, was möglicherweise zu höheren Preisen, einer geringeren Auswahl und einer geringeren Qualität der Dienstleistungen führen könnte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2020 11:21 ET (16:21 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.