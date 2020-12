FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 08. Dezember:

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Online Jahres-Pk 10:00 DEU: Deutsche Telekom, Netztag 2020 (online) mit Tim Höttges, CEO Deutsche Telekom, Srini Gopalan, Vorstand Telekom Deutschland, und Claudia Nemat, Vorstand Technologie und Innovation DEU: Munich Re, Investorentreffen

DEU: Gerresheimer, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: BIP Q3/20 (endgültig)

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/20

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 10/20

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/20 (endgültig)

11:00 EUR: Leistungsbilanz Q3/20

11:00 EUR: BIP Q3/20 (3. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/20

14:30 USA: Produktivität Q3/20 (2. Veröffentlichung)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)=

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Reiseverband DRV Online-Pk im Rahmen der Jahrestagung: Erster Ausblick auf 2021 und Rückblick auf das abgelaufene Touristikjahr 11:0 DEU: Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW) Online-Pk zur Entwicklung der Branche 2020 13:30 DEU: Voraussichtlicher Verkündungstermin von zwei Berufungsverfahren zur Klarnamenpflicht bei Facebook beim OLG München DEU: Jahreskonferenz des OECD Global Forum on Productivity (GFP) mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und OECD-Generalsekretär Ángel Gurría °

