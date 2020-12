(shareribs.com) Frankfurt / New York 07.12.2020 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fest, die Kursgewinne bleiben aber moderat. Die Aktie vom Autobauer Tesla klettert an der Wall Street kräftig nach oben. Der DAX notiert am Nachmittag 0,3 Prozent leichter bei 13.259 Punkten, belastet von Continental, Deutsche Bank und BMW. Papiere von Linde, Covestro und Adidas legen zu. ...

