DJ Aktien Schweiz zum Wochenstart behauptet

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit einem leichten Plus beendet. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 10.375 Punkte. Belastet wurde das Handelsumfeld von der auch in der Schweiz grassierenden Corona-Pandemie und den Maßnahmen zur Eindämmung. Zudem sorgten die festgefahrenen Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU bei Anlegern für Verunsicherung. Gefragt waren vor allem defensive Werte.

Die Titel des Pharmariesen Roche rückten 0,7 Prozent vor. Für den Wettbewerber Novartis ging es indessen nur leicht um 0,1 Prozent nach oben. Das Index-Schwergewicht Nestle schloss 0,1 Prozent höher. Tagesverlierer waren Lonza mit einem Minus von 1,5 Prozent.

Für die beiden Luxusgüterwerte Swatch und Richemont ging es um 0,6 bzw. 0,7 Prozent nach oben. Die Aktien profitierten von guten Konjunkturdaten aus China - dem Hauptabsatzmarkt der Unternehmen. Sika hatte angekündigt, die Produktionskapazitäten am Standort Dudingen auzubauen. Wie teuer die Investition wird, teilte das Spezialchemie-Unternehmen aber nicht mit. Die Sika-Aktie schloss 0,2 Prozent fester.

Unter den Nebenwerten gaben Aryzta Gewinne wieder ab und notierten zu Handelsende nur noch 0,1 Prozent höher. Der Backwarenkonzern hatte bestätigt, dass der Finanzinvestor Elliot das Unternehmen für rund 795 Millionen Franken übernehmen will. Der Verwaltungsrat werde das Angebot gemäß seiner Verpflichtungen sorgfältig prüfen, so das Unternehmen.

December 07, 2020 11:55 ET (16:55 GMT)

