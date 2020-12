Gemeinsam abwärts - so lautete vergangene Woche das Motto für die Kurse der chinesischen Elektroauto-Hersteller. Das Trio Nio, Xpeng und Li Auto liegt auf Sicht von einem Monat aber immer noch komplett im grünen Bereich. Ein Wert schwächelt allerdings auch zum Auftakt der neuen Handelswoche. DER AKTIONÄR verrät, warum das so ist.Während Li Auto zunächst gut 3 Prozent im Plus liegt und der Kurs der Nio-Aktie sogar mehr als 5 Prozent zulegen kann, setzt sich die Abwärtstrendbewegung bei Xpeng fort. ...

