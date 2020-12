Auch heute ist mal wieder einer dieser Tage, an dem sich, erfreulicher Weise erneut geprägt von den hier immer prominenter in Erscheinung tretenden deutschen Konzernen, beste Nachrichten aus dem Biotechnologie-Sektor unmittelbar zusammentreffen.Beginnen wir daher zunächst mit den heutigen Aktualitäten rund um BIONTECH (US09075V1026) und CUREVAC (NL0015436031), die als aktuell weltweit führende, deutsche Corona-Impfstoffentwickler selbst auch die internationale Anlegerwelt weiterhin in Atem halten.CUREVACDie aufsehenerregendste Meldung kam dabei heute fraglos aus der Tübinger Zentrale von CUREVAC, indem ihr Vorstandsvorsitzender Franz-Werner Haas die kommende Zulassungsbeantragung ihres sehr aussichtsreichen Covid 19-Impfstoffs CVnCoV in der EU und Lateinamerika ankündigte.

Den vollständigen Artikel lesen ...