DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 13.266 Pkt - Hella fester - Compugroup leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "normalen" nachbörslichen Geschäft am Montag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Hella stiegen um 3,0 Prozent. Der Automobilzulieferer hat sich im zweiten Geschäftsjahresquartal per Ende November besser entwickelt als erwartet und die Jahresprognose angehoben.

Für die Compugroup-Aktie ging es nach einigem hin und her um 1,0 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat die Prognose für das laufende Jahr bestätigt und für das Geschäftsjahr 2021 dank der jüngsten Akquisitionen ein Umsatzwachstum in der Größenordnung von rund 20 Prozent in Aussicht gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.266 13.271 -0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 07, 2020 16:29 ET (21:29 GMT)

