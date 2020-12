Bosch will Brennstoffzellen-Technologie für dezentrale Kraftwerke bauen. Damit könnten etwa Lastspitzen in den Stromnetzen abgefedert werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Brennstoffzellen sind als Antriebstechnologie für Fahrzeuge bekannt und, wenn es um Wasserstoff geht, umstritten. Bosch will nun stationär einsetzbare Brennstoffzellen herstellen, die etwa in lokalen, optional vernetzten Kleinkraftwerke eingesetzt werden können. Flexible Kleinkraftwerke stabilisieren Energiewende Diese Kleinkraftwerke könnten dann beispielsweise Ladeparks für Elektro-Autos, ...

