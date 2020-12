Am heutigen Tag tendierten die internationalen Aktienmärkte bei insgesamt niedrigen Umsätzen leicht nachgebend.Angesichts allgemein hoher Marktbewertungen war heute eine bereits vorweihnachtliche Lethargie des Aktienhandels unübersehbar, so dass unter den weltweiten Hauptindizes allein die in den letzten Wochen deutlich zurückgebliebenen Indizes NASDAQ 100 und der Schweizer SMI-Index aktuell gegenüber ihren Freitags-Schlussständen moderat um + 0,3 % bzw. + 0,1 % zulegen können.Alle übrigen weltführenden Indizes verzeichnen bzw. verzeichneten der heute Kursabschläge, so der Hang Seng-Index um - 1,2 %, der Nikkei 225-Index um - 0,8 %, der Dow Jones Industrials 30-Index um - 0,7 %, der CAC 40-Index um - 0,6 %, der britische FTSE 100-Index um - 0,3 % sowie der DAX 30- und S&P 500-Index jeweils um - 0,2 %.

