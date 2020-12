Gemischtes Bild an den Aktien-Märkten zum Handelsschluss in New York: Während die Indizes mit den Standardwerten schwächeln, glänzt der Nasdaq 100 erneut mit einem Allzeithoch. Bis auf 12.610 Punkte steigt der Index im Tagesverlauf und schließt schließlich mit einem Plus von 0,54 Prozent. Tesla überragt dabei einmal mehr.Gut 7 Prozent kann der Kurs der Tesla-Aktie zulegen. Dahinter folgen Moderna und Netflix. Docusign, Intel und Splunk bilden die Schlusslichter.Im Dow Jones liegen zum Schluss Boeing, ...

