von Thomas Strohm, Euro am Sonntag Keep Calm and Carry On. Der Spruch, mit dem die britische Regierung ihre Landsleute 1939 auf den Krieg vorbereiten wollte, ist heute nicht nur auf der Insel ein geflügeltes Wort. Ruhig bleiben und weitermachen. Dabei hätte Boris Johnson zurzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...